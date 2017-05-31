31 مايو 2017 مـ / موافق 5 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | فيصل بن عبدالله : قيادة المرأة للسيارة “قادمة”.. ستقود المجتمع وستنجح في هذه الحالة

بتاريخ ثقافة وفنون ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

قال الأمير فيصل بن عبدالله، وزير التعليم الأسبق، إن المرأة ستقود المجتمع وليس السيارة فحسب، مؤكدًا أن قيادة المرأة للسيارة قادمة لا محالة، لأن “هذا أمر فُرض علينا”.

وأشار الأمير فيصل خلال حديثه لبرنامج “هذا أنا” مع صالح الشادي على قناة “روتانا خليجية”، إلى احتياج المرأة للتمكين لأنها أكثر من نصف المجتمع ومعول عليها كثيرًا، ربما يخيف التغيير بعضهم، مضيفًا: “التغيير يجب أن يبدأ من الداخل وعلى المرأة أن تثبت نجاحها وتأثيرها الإيجابي في المجتمع”.

وأضاف قائلاً: “أنا فخور بالمرأة السعودية فهي أمي وزوجتي وابنتي واعتز بهن وبإيمانهن وعقيدتهن والتزامهن في ظل هذا العصر الحديث، والمرأة في المملكة أساس المجتمع ولها مكانة عظيمة في الحضارة الإسلامية، وستنجح إذا أخذت فرصة تحقق النجاحات .”

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