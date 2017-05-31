فيديو | قصة عامل بالحرم النبوي قضى 30 عاماً من عمره في خدمة مسجد رسول الله

#خدمة_وإحسان_في_شرف_المكان

" محمد نصير " أحد أقدم العاملين في #المسجد_النبوي ، أكثر من ٣٠ عامًا قضاها في مسجد رسول الله ﷺ pic.twitter.com/S8UDyWL8Ck

— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) May 30, 2017