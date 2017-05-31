31 مايو 2017 مـ / موافق 5 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | قصة عامل بالحرم النبوي قضى 30 عاماً من عمره في خدمة مسجد رسول الله

بتاريخ أنحاء الوطن ،شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

نشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على حسابها بموقع “تويتر”، مقطع فيديو يروي قصة أحد أقدم العاملين في الحرم النبوي، قضى نحو 30 عاماً من عمره في خدمة مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وعبّر العامل ويدعى “محمد نصير” عن فخره واعتزازه بما منّ الله عليه مِن فضل ونعمة بأن جعله يخدم في المسجد النبوي، مبيناً أنه يشعر بالفرح وهو يرى الفرحة على وجوه المسلمين داخل الحرم المدني، لافتاً إلى أن المملكة تعد فخراً لكل المسلمين بخدمتها للحرمين الشريفين.

وعمل محمد نصير في خدمة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمدة 30 عاماً، تنقل خلالها بين مواقع مختلفة، إلى أن أصبح مشرفاً للعاملين في ترتيب وتنظيف المصاحف بالحرم النبوي.

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