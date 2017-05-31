31 مايو 2017 مـ / موافق 5 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مرابطو الحد الجنوبي يحبطون مخطط حوثي لأسر جنديين.. ويقتلون 15 مسلحاً منهم

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أحبط مرابطو الحد الجنوبي عملية للميليشيات الحوثية كانت تستهدف أسر اثنين من مصابي القوات المسلحة، ونجحوا في تصفية 15 مسلحا منهم.

وتعود تفاصيل تلك الملحمة، إلى صاروخ حراري سقط من قبل الميليشيات على إحدى الرقابات الحدودية قبالة محافظة ظهران قبيل ساعة الإفطار أول أمس، أسفر عن إصابة اثنين من القوات السعودية.

وقال عبد الله السبيعي، أحد أفراد القوات المسلحة السعودية، إنه أثناء محاولة إنقاذهما كان قناصة ميليشيات الحوثي وحليفهم المخلوع صالح يترصدون فرق الدعم والمساندة، وكانوا يخططون لأسر المصابين أو الإجهاز عليهما.

وأوضح أنه مع تقلص فرصة إنقاذهما برز الرقيب علي بن سواد الوادعي، ليدلهم على طريق آخر بحكم معرفته بالمنطقة، وتم الالتفاف على العدو من نقاط لم يتوقعوها، وأصبحت تجمعات العدو المختبئة في أحد الكهوف في مرمى نيران المرابطين.

وأضاف السبيعي: “لم نمهلهم حيث دمر الكهف بمن فيه من المتمردين، وعددهم نحو 15 متمردا”، مؤكدا أنه بشجاعة أبطال الحد الجنوبي تم إنقاذ المصابين وحالتهما مستقرة، وفقا لـ”الوطن”.

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