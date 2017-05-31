أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»“الخطوط السعودية” توضح حقيقة ما تم تداوله حول ابتعاث سعوديات لتعلم الطيران
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