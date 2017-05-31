31 مايو 2017 مـ / موافق 5 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الخطوط السعودية” توضح حقيقة ما تم تداوله حول ابتعاث سعوديات لتعلم الطيران

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

كشف مصدر مسؤول بالخطوط السعودية حقيقة ما تردد مؤخراً في بعض وسائل الاعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قبول عدد من السعوديات للتدريب ودراسة علوم الطيران.

وأوضح أن الخطوط السعودية كانت سباقة في توفير المجال أمام المرأة السعودية لخدمة بلادها من خلال العمل بالمؤسسة وفق الضوابط الشرعية، حيث أثبتت جدارتها وتفوقها في مهام عملها بالشؤون المالية وتقنية المعلومات ومركز الاتصال الموحد للحجز وغيرها.

 وأضاف أنه في الوقت الحالي هناك أعداد كبيرة من الحاصلين على رخص الطيران و المبتعثين لدراسة علوم الطيران من الشباب السعوديين مما ينفي الحاجة لإبتعاث سعوديات للتدريب على الطيران

جديرٌ بالذكر أن عدد السعوديات العاملات بالخطوط السعودية يصل حاليا إلى حوالي (500) سيدة يعملن في عدد من المجالات  وذلك وفق خطة تتضمن التوسع في هذا التوجّه بما يوافق الضوابط الشرعية و يُواكب ما تشهده أنشطة المؤسسة من تنوع وتطوير متسارعين.

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