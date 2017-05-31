31 مايو 2017 مـ / موافق 5 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الخارجية الأمريكية”: نشارك المملكة أمنياً لمواجهة التهديدات في المنطقة.. وخاصة النابعة من النفوذ الإيراني الخبيث

بتاريخ أنحاء العالم ،أنحاء الوطن

واشنطن – واس :-

أشاد القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ستيوارت جونز بنتائج زيارة فخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للمملكة العربية السعودية.

وأوضح أن المركز العالمي لمكافحة التطرف “اعتدال” الذي تم تدشينه في مدينة الرياض، يهدف إلى مكافحة أيديولوجية التطرف وكشفها ودحضها بالتعاون مع حكومات أخرى.

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تشارك المملكة في المجال الأمني لمواجهة التهديدات في المنطقة، وخاصة النابعة من النفوذ الإيراني الخبيث، وقال: نريد لشركائنا السعوديين في مجال الأمن، أن يكون لديهم ما يحتاجونه لتأمين حدودهم وتأمين منطقتهم، وأن نرسل رسالة قوية بأننا سنقف إلى جانب شركائنا الأمنيين”.

وأعرب جونز عن قلقه من التأثير الإيراني في سوريا ، وقال: نحن لا نرى الوجود الإيراني هناك من أجل التوصل إلى حل سياسي أو حل أمني لسوريا ، ومن الواضح أن أحد مصادر التطرف، وهو التهديد الإرهابي، يأتي من إيران، وهذا جزء يأتي من الجهاز الإيراني الذي لا يستجيب على الإطلاق للناخب الإيراني.

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