31 مايو 2017 مـ / موافق 5 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | رمال كثيفة تجتاح الطريق المؤدي لمطار الملك فهد بالدمام.. والمطار يحول عدداً من رحلاته

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

غطت رمال كثيفة وأتربة طريق الدمام المؤدي إلى مطار الملك فهد، فيما أعلن المطار عن تحويل عدد من رحلاته بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو وصوراً لغبار شديد يحجب مدى الرؤيا على طريق الدمام، محذرين قائدي المركبات من تجمعات الأتربة المتواجدة على الطريق.

كما تسببت موجة الغبار والرمال في تحويل عدد من الرحلات بمطار الملك فهد، وأوضح مطار الملك فهد في تغريدات له على حسابه الرسمي على موقع “تويتر” أنه بسبب الأحوال الجوية تم تحويل رحلة (sv1114)، والقادمة من جدة إلى مطار القصيم، والرحلة (sv1744)، القادمة من بيشة إلى مطار الرياض.

كما دعا المسافرين المتوجهين إليه لاستخدام طريق المطار الشمالي (أبوحدرية)، وذلك لتجمع كثبان رملية علي طريق الملك فهد.

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