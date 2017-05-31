31 مايو 2017 مـ / موافق 5 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“داعش” يهدد مدير “mbc” بالقتل بسبب “غرابيب سود”.. وإجراءات أمنية مشددة حول مبانيها

بتاريخ ثقافة وفنون

(أنحاء) – متابعات :-

هدد تنظيم “داعش” الإرهابي، بتفجير مجموعة “MBC” الإعلامية، فضلا عن تهديدات بالقتل وصلت لإدارتها وموظفيها، على خلفية مسلسل “غرابيب سود”، الذي يعرض على قنواتها ويتناول خفايا وأسرار التنظيمات الإرهابية.

وقال علي جابر مدير المجموعة، في حديثه مع إذاعة “npr” الأمريكية، إن المجموعة وهو شخصيا يتلقون سلسلة من التهديدات بالقتل يوميا، مشيرا إلى أنه تم تشديد الإجراءات الأمنية حول مباني المجموعة في دبي والقاهرة وبيروت والرياض وجدة.

وأوضح أن المسلسل مقتبس من قصص واقعية، والكاتب والباحثون أجروا لقاءات مع كل من عادوا من الرقة في سوريا، واستندوا في المسلسل على هذه القصص الواقعية خصوصاً فيما يتعلق بإساءة معاملة الأطفال والنساء، مشيراً إلى أنها قصص دموية ومروعة.

وأشار جابر إلى أن تنظيم “داعش” لم يخرج من فراغ، وأنه لم يعد منظمة فقط بل أصبح فكرة، ولا بد من محاربتها بفكرة أكثر تقدماً وإقناعاً.

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