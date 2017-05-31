31 مايو 2017 مـ / موافق 5 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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على خلفية مشاركة “كهربا”.. مرتضى منصور: اشتكيت رامز جلال للداخلية والصحة | فيديو

بتاريخ رياضة ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

صعد رئيس نادي الزمالك المصري المثير للجدل مرتضى منصور خلافه مع الإعلامي المصري رامز جلال، على خلفية مشاركة المحترف بالنادي محمود كهربا في برنامج المقالب الذي يبثه عبر إم بي سي، مؤكدا أنه قام بتقديم طلب لوزارتي الداخلية والصحة لإيداعه مستشفى الأمراض العقلية.

وظهر مرتضى منصور في مقطع فيديو وهو يخاطب اللاعبين ويخبرهم أنه يمنع منعا باتا مشاركتهم في أي برامج بدون إذنه، مؤكدا أن نادي الزمالك أكبر من أن يهينه ويهين لاعبيه شخص “صايع” على حد تعبيره مثل رامز جلال، ومؤكدا أنه رفع فيه خطابا لوزارتي الداخلية والصحة لإيداعه مستشفى الأمراض العقلية وأنه سيقوم بحبسه، لأنه “مجنون” على حد تعبيره، وما يقوم به في برنامجه عبارة عن شروع في القتل.

وكان كهربا قد شارك في برنامج المقالب “رامز تحت الأرض” الذي يقدمه رامز جلال، والذي يحتوي على مقالب خطرة تعرض المشاركين للخطر، في الوقت الذي يؤكد فيه مراقبون أن البرنامج قد يكون “تمثيلا” في الأصل.

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