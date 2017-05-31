31 مايو 2017 مـ / موافق 5 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بوتين يلغي قيوداً اقتصادية مفروضة على تركيا

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – وكالات :-

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بإلغاء عدد من القيود الاقتصادية المفروضة على تركيا.

وقال بيان صادر عن الكرملين إن المرسوم تضمن إزالة العقبات أمام عمل المواطنين الأتراك في روسيا الاتحادية، وإلغاء الحظر على عمل الشركات التركية في بعض القطاعات في روسيا.

وأشار البيان أن المرسوم وجه تعليمات لوزارة الخارجية الروسية لبدء المشاورات مع وزراة الخارجية التركية، من أجل تجديد الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2010 بخصوص السفر بينهما.

ويتضمن المرسوم أيضا، وفقا للبيان، توسيع نطاق المواطنين الأتراك الذين يمكنهم السفر إلى روسيا دون تأشيرة، وورفع القيود على سفر العاملين في مجال الطيران التركي إلى روسيا بدون تأشيرة.

وكانت روسيا فرضت قيودا اقتصادية على تركيا عقب إسقاط طائرة روسية اخترقت المجال الجوي التركي في نوفمبر/ تشرين ثاني 2015، إلا أن العلاقات بين البلدين بدأت في التحسن العام الماضي،

خاصة بعد إرسال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسالة إلى بوتين في نهاية يونيو/ حزيران 2016، أعرب فيها عن حزنه إزاء إسقاط الطائرة الروسية وتعاطفه مع أسرة الطيار القتيل.

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