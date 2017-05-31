31 مايو 2017 مـ / موافق 5 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الإحصاء”: اكتشاف أكثر من 5 آلاف موقع معدني في المملكة العام الماضي.. 46% منها “ذهب ونحاس وفضة”

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

ذكرت  بيانات إحصائية نشرتها الهيئة العامة للإحصاء أن عدد المواقع المعدنية المكتشفة في المملكة خلال العام الماضي 2016 بلغ نحو 5478 موقعاً، بزيادة تصل إلى 69 موقعاً عن العدد المكتشف في عام 2015م.

وأشارت البيانات إلى أن 54% من المعادن المكتشفة عام 2016 هي معادن لا فلزية مثل الرمال، والأحجار، والكبريت، والفحم، بينما بلغت نسبة مواقع المعادن الفلزية “الذهب والفضة والنحاس” 46% من إجمالي المواقع المكتشفة خلال العام 2016.

وبلغ عدد المعادن الفلزية المكتشفة بنهاية العام 2016 نحو 30 نوعاً، جاء في مقدمتها الذهب بـ841 موقعاً بنسبة 33% من المعادن الفلزية المكتشفة، ثم يأتي النحاس بـ594 موقعاً بنسبة 24%، ثم الفضة بـ258 موقعاً تعادل 10% من إجمالي مواقع المعادن الفلزية المكتشفة العام الماضي، وفقاً لـ”الاقتصادية”.

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