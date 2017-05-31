31 مايو 2017 مـ / موافق 5 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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إنفتاح الإقتصاد السعودي ..

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

عدة عقود مضت تمتع خلالها الإقتصاد السعودي بالسيولة العالية ولكن بمحدودية التنوع، واليوم بعد هبوط أسعار النفط عالمياً وتزعزع كثير من الإقتصاديات وضعت المملكة العربية السعودية رؤية وصفها البعض في بداياتها بالخطة الطموحة جداً كتعبير عن مدى صعوبة تحقيق التحول المطلوب فيها في ظل الحالة الإنكماشية التي يمر بها الإقتصاد المحلي والدولي.

ولكن بعد عام على الرؤية شهدنا خلاله الكثير من القرارات الجريئة والتحولات المتسارعة الخطى، والكثير من الإتفاقيات التي أجبرت المشككين في إعادة النظر مرةً أخرى في أرائهم تجاه برامج التحول الوطني، ولعل أخر الإتفاقيات ما تم بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والتي بلغ فيها إجمالي الصفقات ٤٠٠ مليار دولار وضع خلالها اللبنة الاولى لإنفتاح السوق السعودي على العالم وتحرر الاقتصاد الوطني من كثير من القيود التي أحاطت به سابقاً ليتقبل المزيد من التنوع المأمول وليحقيق الأهداف المرجوة منه وذلك من خلال فتح المملكة باب الإستثمار الأجنبي المباشر.

وقد لا يخفى على البعض أن الإستثمار الإجنبي المباشر يمثل أحد أفضل منافذ الإستثمار لأي إقتصاد، وخصوصاً تلك الأسواق النامية والتي قد يكون معدل الإستهلاك فيها متبايناً بشكل شاسع مع معدل الإنتاجية، إذ يقوم الإستثمار الأجنبي المباشر بنقل الخبرات والتقنيات من دول العالم الأول للدول النامية ويتيح فرصاً ضخمة للتوظيف وتدريب الأيدي العاملة.

إتفاقيات عدة تمت خلال زيارة الرئيس ترامب للمملكة العربية السعودية كتوطين الصناعات العسكرية وتجميع طائرات هليكوبتر في المملكة هي فرصة لنقل التقنيات المختلفة وعلوم صناعة السلاح الى شباب المملكة العربية السعودية، بالإضافة الى منح التراخيص اللازمة للعديد من الشركات الأمريكية الكبرى للعمل في المملكة مع إجبارها بنسب سعودة عالية مما سيخلق فرصاً وظيفية ضخمة لشباب الوطن، كما فرض على هذه الشركات إستخدام المحتوى المحلي والذي سيكون مجالاً خصباً لرجال الأعمال السعوديين في تأسيس وإنشاء شركات توفر وتصنع هذا المحتوى.

وأخيراً إذا ما وجدت الإرادة ستخضع أمامها كل الصعاب، على أمل أن نسير بوطننا وفق ما رُسم له وتحقيقاً للأهداف الطموحة التي نرجوها جميعاً.

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