فيديو | إعلامي إماراتي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى الشعب القطري

(أنحاء) – متابعات : ــ
وجَّه الدكتور على النعيمى، مدير عام مجلس أبوظبى للتعليم ، ورئيس تحرير بوابة العين الإخبارية، رسالة شديدة اللهجة لأمير قطر تميم بن حمد، مؤكدًا أنه يتاجر بمصالح الشعب القطرى، وبالأمن القومى للسعودية والإمارات ومصر والمنطقة العربية .
وأضاف النعيمى فى فيديو نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، تحت عنوان “رسالة إلى الشعب القطرى المظلوم ” : ” رسالة من القلب إلى الشعب القطرى الشقيق، لاشك أننا نمثل أسرة واحدة، التاريخ والجغرافيا يشهد لنا بأننا أهل، وأننا دائما نشترك فى مصير واحد، وأن التحديات والمخاطر التى تواجه أحدنا أنما تواجه الجميع”.
مؤكداً : ” وأقول هذا لأننا نمر الآن بأزمة حقيقية، أزمة تاجرت فيها القيادة القطرية بمصالح الشعب القطرى الشقيق، وتاجرت بالأمن الوطنى لقطر، وقبل أن تتاجر بالأمن الوطنى للملكة العربية السعودية والإمارات، والبحرين ومصر والمنطقة العربية بأثرها “.
وتابع النعيمي : ” أيها الأخوة والاخوات أود أن تسالوا أنفسكم، وجود عزمى بشارة فى قطر على مدار هذه السنين ماذا قدم لقطر؟.. قدم لها أزمات وقدم لها مشروعا فارق بينها وبين جيرانها، وأخرجها من إطارها الخليجى الطبيعى الذى يمثل الحاضنة لها، وجعلها ترتمى فى أحضان، أما الحضن الإسرائيلى تارة، أو الحضن التركى تارة أخرى ثم أخيرا الحضن الإيرانى ” .
رسالة الى الشعب القطري#تصريحات_تميم https://t.co/uT9G2LDVop
— د. علي النعيمي (@Dralnoaimi) May 30, 2017