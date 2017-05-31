31 مايو 2017 مـ / موافق 6 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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القصبي يعلّق على سجن “ابن فروة”: بعد هذا الحكم لن يكون هناك تكفير مجاني

بتاريخ ثقافة وفنون ،شبكات اجتماعية

(أنحاء) – متابعات : ــ

رحب الفنان ناصر القصبي بالحكم الصادر ضد خصمه سعيد بن فروة، في القضية التي رفعها ضده وكسبها بمصادقة الاستئناف على قرار المحكمة الجزائية بسجن الأخير 45 يوماً وأخذ التعهد عليه بعدم العودة إلى فعلته التي قاضاه القصبي بسببها.

وقال معلقاً على توضيح المحامي عبدالرحمن اللاحم الذي أوكله للترافع عنه في القضية: أزمتنا اليوم أزمة تكفير، وبعد هذا الحكم لن يكون هناك تكفير مجاني «بلا عقوبة».

وأضاف مؤيداً تغريدات اللاحم «لا حصانة لأحد مهما طالت لحيته أو قصر ثوبه، أعراض الناس مُصانة برسم القانون، ولا أحد يمارس دور الدولة».

بدوره، أوضح اللاحم أنه بعد مصادقة الاستئناف على الحكم بسجن أحد الأشخاص الذي سب موكلي ناصر القصبي، أصبح الحكم جاهزاً للتنفيذ بالقبض على ذلك الشخص وإيداعه السجن، وقال في تغريدة له: «العقوبة صدرت بالحق الخاص لناصر، وليس فيها حق عام، وبالتالي لا يملك العفو عن ذلك الإنسان إلا ناصر القصبي وبإرادته المنفردة».

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