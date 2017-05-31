31 مايو 2017 مـ / موافق 6 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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خبير أمني يكشف كيف صنع الإرهابيون بالعوامية العبوة الناسفة التي استهدفوا بها دورية الأمن

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

كشف أحد الخبراء الأمنيين معلومات حول العبوة الناسفة التي استخدمها الإرهابيون في بلدة العوامية لاستهداف إحدى المركبات الأمنية أثناء قيامها بمهامها.

وأوضح الخبير الأمني أن العبوة الناسفة تصنَّف كقنبلة منزلية الصنع، موضحاً أن بناءها وتفخيخها تم وفق طرق تختلف عن الأساليب المستخدمة في العمليات العسكرية.

وأضافت أن الخبير الأمني أفاد بأن العبوة الناسفة التي استُخدمت في العملية الإرهابية تُصنع إما عن طريق وصل طلقات مدفعية بآلية تفجير، أو باستخدام متفجرات عسكرية تقليدية كقنابل الطرقات، حسب صحيفة “الوطن”.

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