31 مايو 2017 مـ / موافق 6 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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اجتماع عاجل!!

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

الزملاء الكرام تحية طيبة وبعد، اليوم لدينا اجتماع وعاجل ومهم مع مدير الإدارة لمناقشة عدداً من المواضيع في الإدارة والتوقيت بعد صلاة الظهر؟! يصل لك هذا البريد الإلكتروني صباحاً وأنت تحتسي القهوة وتتصفح مواقع التواصل الاجتماعي ليوقظ مضجعك وتنهض من الكرسي البلاستيكي الذي اشتراه صاحبنا من مناقصه “ضبطها” لترسي على صديق له خارج الإدارة.

يبدأ التفكير يجتاح رأسك الدائري لتفكر وتتفكر وتعيد ذاكرة الماضي وتبحث عن إجابة عن (ماذا وكيف وأين ومتى)، البريد الإلكتروني الذي لم يوضح به موضوع النقاش أخاف صاحبنا ليتغلغل الرعب في أخرين على المكيفات مستريحين للقهوة والشاهي محتسين.

لماذا يا إدارة أليس من حق الموظف معرفة موضوع النقاش، والنقاط “المهمة” للبحث عن “تصريفه لها” والتحضر لها على أقل تقدير، هكذا حال لسان الموظف “المرتز” وراء المكتب ذات الأثاث الفاخر “أيضاً من نفس مناقصة صاحبنا”.

يمر الوقت والساعات والموظف على نفس الحال منتظراً صلاة الظهر، وصوت الأمام المنادي بالفلاح ، ليرفع صوت الحق وتقترب الساعة المنتظرة ، والموظف يسابق زملائه للوصول إلى المصلى ليدعوا الله أن ينجينه من سوء المنقلب وكأبة المنظر، وأن يُحلل عقدة من لسانه للإجابة على الأسئلة التي تنتظره في صالة الاجتماع البيضاوية.

قضيت الصلاة وعيون الموظف تدور هنا وهناك في وجوه زملائه الكرام لعله يجد وجه مبتسم يبعث التفاؤل لقلبه قبل ساعة الصفر. سبح وهلل وصلى الله على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد قرأت الأذكار المعلقة في المصلى نهض ليسير نحو الصالة البيضاوية، باحثاً عن إجابة “اجتماع مهم”، جلس على الكرسي وعيون زملائه تملؤها الحيره والخوف من ماذا يريد مدير الإدارة .

وصل المدير ونهض الجميع ليرحب به، وليبدأ الاجتماع باسم العلي القدير والترحيب بالزملاء الكرام والكلمات العصماء بالمدح بعملهم وتطور الإدارة ، طالباً منهم السمح والغفران لأن اليوم أخر أيامه في الإدارة لانتقاله لمكان أخر وعمل جديد؟! الابتسامة الممزوجة بالحزن كانت عنوان أفواه الموظفين الخائفين من البريد الصباحي “المهم” ليتفاجأ الجميع باستقالة المدير، ويتلاشى تأنيب الضمير وحساب النفس العسير ولينقطع شريط الماضي المرير بعد كلمات المدير، وينتهي الاجتماع، ويبدأ المخططون لمناقصة أخرى و”تضبيط” المدير الجديد.

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