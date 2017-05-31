31 مايو 2017 مـ / موافق 6 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»نائب رئيس الوزراء بسلطنة عمان يهنىء الملك سلمان هاتفياً بشهر رمضان
﻿

نائب رئيس الوزراء بسلطنة عمان يهنىء الملك سلمان هاتفياً بشهر رمضان

بتاريخ أنحاء الوطن

الرياض – واس :-

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- ، اتصالاً هاتفياً اليوم من صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان ، هنأه خلاله بشهر رمضان المبارك .

وقد بادله الملك المفدى التهنئة بهذه المناسبة ، معرباً عن تقديره لسموه على ما عبر عنه من مشاعر طيبة، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يعين المسلمين على الصيام والقيام وصالح الأعمال.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق