صور | ميناء ينبع التجاري يستقبل أكبر سفينة حبوب منذ إنشاؤه

(أنحاء) – ينبع : ــ
استقبل ميناء ينبع التجاري اليوم الأربعاء السفينة PANAMAX OSTRIA والتي تتبع لوكالة المؤسسة العربية للملاحة بحمولة ( 60056.86 ) طن.
الجدير بالذكر ان السفينة تعد الاولى والاكبر في عهد الميناء منذ أكثر من أربعين عاماً على تأسيسه ،ويأتي ذلك بعد الانتهاء من المشاريع التطويرية وأهمها مشروع تعميق القناة الملاحية وحوض الدوران والارصفه الى (- 14 م)حيث أصبح الميناء قادراً على استقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة .
وقد أوضح الكابتن علي المـحوري مدير عام الميناء في هذا الصدد انه في ظل مايحظى به قطاع الموانئ من دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وانطلاقاً من توجيهات معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ الاستاذ سليمان الحمدان ومعالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور نبيل العامودي ان يكون الميناء قادراً على استقبال السفن الكبيرة التي تؤم الميناء وان يكون هناك تكامل بين الموانئ في استقبال مختلف انواع البضائع والعمل على تحقيق مبادرات التحول الوطني للموانئ (2020) وصولاً الى تحقيق رؤية (2030).