أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»فيديو | “الرطيان” منتقداً التعليم في المملكة: “تعيس جدا وودي أنسفه كله.. وأؤيد الضرب في المدارس”
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