31 مايو 2017 مـ / موافق 6 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“البيئة” تغرم محلات أساءت معاملة الحيوانات.. ومواطن عرّضها للعطش والتجويع

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة معاقبة 5 منشآت لبيع الحيوانات الأليفة وأحد المواطنين بعقوبات مالية تجاوزت 66 ألف ريال، مع التشهير ببعض تلك المحلات لمخالفتها نظام الرفق بالحيوان.

وأوضح مدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية بالوزارة، الدكتور علي الدويرج، أن أبرز المخالفات المسجلة على تلك المنشآت هي العرض والاتجار بالحيوانات المريضة، وإيواء الحيوانات في أماكن ضيقة أو قذرة، وعدم تقديم العناية البيطرية الكافية لها، بينما عوقب المواطن نتيجة لتعريضه الحيوانات للعطش والتجويع.

وأضاف أن هذه العقوبات فُرضت وفق نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المصادق عليه من قبل المملكة، وأن تطبيقها تأكيد على أن الوزارة جادة في تنفيذ النظام على المخالفين، وأن الهدف هو التأكد من التزام الجميع، أفراداً ومنشآت، بمعايير الرفق بالحيوان التي نص عليها الإسلام والأنظمة.

وأشار إلى أنه سيتم التشهير بالمنشآت التي صدر بحقها عقوبة تشهير، عقب انتهاء المدة النظامية للاعتراض، وهي 60 يوماً أو صدور حكم قضائي واجب النفاذ، وسيكون على نفقة المخالف وفي منطقته.

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