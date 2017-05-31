الملك سلمان يتصدر زعماء العالم الأكثر تأثيراً على موقع “تويتر”.. تعرّف على القائمة كاملة

(أنحاء) – متابعات :-
تصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قائمة أكثر زعماء العالم تأثيراً على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وجاء خادم الحرمين الشريفين أول زعماء العالم في القائمة المبنية على تقييم التأثير وفق متوسط عدد إعادات التغريد (ريتويت) التي تحظى بها كل تغريدة ينشرها الحساب الرسمي.
واحتل المركز الثاني بعد خادم الحرمين الشريفين، في القائمة التي أعدتها مؤسسة “بيرسون مارستيلر”، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي المركز الثالث البابا فرانسيس بابا الفاتيكان.
وفي الصورة المرفقة تتضح القائمة الكاملة لأهم عشرة زعماء ومسؤولين في العالم، والتي جاء فيها وزير الخارجية عادل الجبير، من حيث متوسط الرتويت.