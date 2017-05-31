1 يونيو 2017 مـ / موافق 6 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الحوثيون يهاجمون ناقلة نفط بمضيق باب المندب

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – متابعات :-

أفادت مصادر أن مليشيات الحوثي والمخلوع صالح هاجموا صباح الأربعاء، ناقلة نفط في مضيق باب المندب قباله السواحل اليمنية.

وأكدت مصادر عسكرية أن الميليشيات أطلقوا قذائف صاروخية على الناقلة النفطية وهي من نوع ” إم.تي موسكي ” من جزر المارشال، وتبلغ حمولتها قرابة 70 ألف طن، حسب “العربية”.

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