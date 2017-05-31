1 يونيو 2017 مـ / موافق 6 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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خالد بن عبدالله يطالب المرزوقي بتحديد موقفه من رئاسة النادي الأهلي

بتاريخ رياضة

(أنحاء) – متابعات :-

طالب عضو شرف نادي الأهلي الأمير خالد بن عبدالله، خلال بيان أصدره النادي الأهلي، إدارة النادي برئاسة أحمد المرزوقي بتحديد موقفها عاجلاً سواء بالاستمرار أو الاستقالة من أجل الاستعداد للموسم الجديد.

وجاء طلب الرمز بهدف سرعة وضع البرنامج الإعدادي واتخاذ اللازم لمعالجة السلبيات وتصحيح المسار وتدعيم الفريق الكروي بما يكفل تحسين صورته في منافسات الموسم المقبل، في ظل ضيق فترة الإعداد التي لا تتجاوز الشهرين.

وقال الأمير خالد، إن تحديد الموقف الإداري بصورة عاجلة مهم للغاية، لأنه يترتب عليه اتخاذ قرارات مفصلية لتصحيح مسار العمل في النادي بما يحقق آمال وطموحات جماهيره الوفية، خاصة أن النادي مقبل على استحقاقات قارية ومحلية تتطلب الإعداد الأمثل على كافة الأصعدة.

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