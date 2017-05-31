1 يونيو 2017 مـ / موافق 6 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | سيدة تغافل أخرى في إحدى أسواق جدة وتسرق محفظتها

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة في إحدى الأسواق بمحافظة جدة لامرأة قامت بمغافلة أخرى أثناء انشغالها بالتسوق وسرقة محفظتها بسرعة وخفة.

 في رابع أيام رمضان يوم أمس الثلاثاء.

وظهرت اللصة وهي تحوم حول السيدة التي تقف بجانب طفل صغير وتضع حقيبتها على سلة المشتريات، حتى حانت الفرصة المؤاتية فاقتربت من السلة أثناء التفاتة السيدة لتلتقط المحفظة بسرعة وتختفي، أول أمس الثلاثاء.

وأبدت السيدة حسرتها وهي تشاهد المقطع على شاشة المراقبة مع موظفي السوق، مؤكدة أن الأموال المسروقة والبالغة 500 ريال لا تهمها بقدر ما تهمها البطاقات الموجودة في المحفظة.

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