صور | تصميم السفارة الأمريكية الجديد في لندن يثير إعجاب الكثيرين.. وانتقادات لاذعة من الكونجرس

(أنحاء) – وكالات :-
في وقت لاحق هذا العام، من المنتظر افتتاح السفارة الأمريكية الجديدة في العاصمة البريطانية “لندن”، وعندما نشرت “سي إن إن” تقريرا عن تصميمه، أعرب الكثيرون عن انبهارهم بالمبنى المرتقب.
وأشار التقرير إلى أن تكلفة إنشاء السفارة الجديدة قد بلغت مليار دولار، وصمم المبنى شركة “kieran Timberlake” من “فلادلفيا”، وأثارت التكلفة انتقادات أعضاء الكونجرس في جلسة استماع جرت عام 2015 لاسيما أن تصميم المبنى يبدو زجاجيا في الوقت الذي تزايدت فيه المخاطر الإرهابية.
وكانت الخارجية الأمريكية قد اطلقت برنامجا لبناء سفارات جديدة للبلاد في عدة دول بحيث تعكس تصميماتها الهندسة والفن المعماري للولايات المتحدة.
يعتمد تصميم المبنى على فكرة إنشاء مكعب زجاجي يقع جنوب نهر “التايمز” ويحيط بها حدائق وبحيرات، وبغض النظر عن الانتقادات التمويلية للإنشاء والانتقادات الأمنية أيضاً، فإن إدارة “ترامب” قد اقترحت في موازنتها خفض الاعتمادات لوزارة الخارجية، وهو ما يمكن أن يهدد مشروعات السفارات الجديدة.