أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»البيت الأبيض: على قطر الالتزام بمذكرة تفاهم قمة الرياض.. وعدم تمويل التنظيمات الإرهابية
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