عضو بالأسرة الحاكمة في قطر يكشف عن ثروة القرضاوي الهائلة | صورة

(أنحاء) – متابعات : ــ
هاجم الدكتور سعود بن ناصر آل ثاني عضو الأسرة الحاكمة فى قطر، سياسات أمير قطر تجاه الدول العربية «السعودية ومصر والإمارات والبحرين» وذلك على ما بدر منه من تصريحات مسيئة وهجوم إعلامي من الجزيرة وميدل إيست آي والقنوات الإعلامية التي يمولها تميم والحكومة القطرية.
ونشر عضو الأسرة الحاكمة فى قطر سياسة تميم، فى ايواء الإرهابيين وأعضاء الجماعة الإرهابية وبينهم شيخ الفتنة القرضاوي قائلاً : “هل عجزت قطر عن إنجاب علماء دين حتي تستورد القرضاوي، الذي يبلغ رصيده فى مصرف ربوي 193 مليون ريال قطري”.
وقال الدكتور سعود بن ناصر آل ثاني في الخطاب الذي نشره على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” بالأصالة عن نفسي، ونيابة عن الشعب القطري، فإنني أتقدم بأسمى آيات الاعتذار إلى شعوب مصر والإمارات، والسعودية والبحرين عما بدر من النظام القطري، مضيفًا أنه عُرض عليه الانخراط في هذا الامر إلا أنه رفض ذلك.
#تصريحات_تميم
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هل عجزت #قطر إنجاب علماء ديـن
حتى تستورد الـ @alqaradawy
الذي يبلغ رصيده في مصرف ربوي
مبلغ 58 ,993 ,049 ,193 ريـال
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👇🏻 pic.twitter.com/1NWQc38fxQ
— سعود بن ناصر آل ثاني (@QatarMission) May 24, 2017