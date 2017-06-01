1 يونيو 2017 مـ / موافق 6 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | مقطع صادم لشباب يدعسون قدم عامل بسيارتهم ويضحكون عليه رغم آلامه وتوسلاته
﻿

فيديو | مقطع صادم لشباب يدعسون قدم عامل بسيارتهم ويضحكون عليه رغم آلامه وتوسلاته

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدياً بين مجموعة من الشباب وأحد العمال؛ حيث طلب منه الشباب السماح لهم أن تسير سيارتهم على قدمه مقابل منحه مبلغاً مالياً، وهو ما استجاب له العامل.

وبيّن الفيديو العامل وهو يضع قدمه تحت إطار السيارة، فيما تحرك قائد السيارة حتى توقف بعجلة المركبة على قدم العامل، في حين بدأ العامل يتألم ويتوسل للشباب لتحرير قدمه، إلا أنهم اكتفوا بالضحك عليه وعدم الاكتراث لتوسلاته، ولم يتضح مكان وزمان تصوير الفيديو.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق