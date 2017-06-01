مجهولون ينبشون قبر بطل كأس العالم ويُخفون جثمانه

قد ترغب أيضًا بقراءة
-
إدارة الاتحاد ترفض التعليق على حديث رئيس نادي...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ رفضت إدارة الاتحاد التعليق على حديث رئيس نادي الزمالك الذي دار بينه وبين
-
خالد بن عبدالله يطالب المرزوقي بتحديد موقفه م...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- طالب عضو شرف نادي الأهلي الأمير خالد بن عبدالله، خلال بيان أصدره النادي الأهلي،
-
فيديو | “بوجبا” يودع السعوديين ويشيد بالحفاوة...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- نشر لاعب فريق مانشستر يونايتد المحترف الفرنسي بول بوجبا مقطع فيديو يودع فيه المملكة،
-
على خلفية مشاركة “كهربا”.. مرتضى منصور: اشتكي...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- صعد رئيس نادي الزمالك المصري المثير للجدل مرتضى منصور خلافه مع الإعلامي المصري رامز