1 يونيو 2017 مـ / موافق 6 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شقيق قتيل مدرسة بالرياض يكشف بعض المعلومات.. ويؤكد: ما يتداول عن سبب مقتله غير صحيح

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

كشف شقيق الموظف عبدالعزيز العتيبي الذي قُتل أمس (الأربعاء) في واقعة إطلاق نار بمدرسة أهلية شهيرة شمال الرياض بعض جوانب سيرته العملية والاجتماعية، نافياً صحة ما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة عن وجود خلاف سابق بين شقيقه والقاتل، دفع الأخير إلى ارتكاب جريمته.

وأوضح مشعل العتيبي شقيق الضحية، أن أخاه لم تكن له عداوة سابقة مع أحد وأن سيرته بين زملائه وأقاربه جيدة للغاية، لافتاً إلى أن خبر مقتله نزل عليهم كالصدمة؛ كون أسباب ودوافع الجريمة غير معلومة حتى الآن، داعياً الجهات الأمنية إلى سرعة القبض على الجاني وتقديمه للمحاكمة.

وبّين العتيبي أن شقيقه تعين في الشركة المشرفة على المدارس بعد عودته منذ ثلاث سنوات من رحلة ابتعاث في الخارج، موضحاً أنه حاصل على الماجستير، ويحمل بكالوريوس هندسة ومتزوج ولديه ٤ بنات أكبرهن عمرها ٩ سنوات، مشيراً إلى أن الفقيد ليس له علاقة بالقضية المسجلة ضد القاتل في وقت سابق والتي أشار إليها مجلس إدارة مدارس المملكة.

وكانت إحدى مدارس شمال الرياض قد شهدت جريمة مأساوية بقيام وافد من جنسية عربية بإطلاق نار داخل المدرسة متسبباً في مقتل اثنين من الموظفين وإصابة ثالث، حيث بّين مجلس إدارة مدارس المملكة أن الجاني كان موظفاً سابقاً بالمدرسة وتم فصله قبل أربع سنوات.

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