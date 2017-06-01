أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»شقيق قتيل مدرسة بالرياض يكشف بعض المعلومات.. ويؤكد: ما يتداول عن سبب مقتله غير صحيح
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