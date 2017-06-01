1 يونيو 2017 مـ / موافق 6 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | شاهد كيف بدا أول إعلان تليفزيوني في العالم؟

بتاريخ ثقافة وفنون ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

في بداية يوليو/تموز عام 1941 الساعة 2:29 مساء بتوقيت أمريكا، عُرض أول إعلان تليفزيوني في العالم على شاشات التلفاز في الولايات المتحدة.

وعُرض الإعلان لصالح شركة “Bulova” التي يقع مقرها في نيويورك وتخصصت في إنتاج الساعات، بحسب تقرير نشرته “بيزنس إنسايدر”.

لم تتجاوز مدة الإعلان تسع ثوانٍ فقط وتم بثه قبل مباراة “بيبسبول” بين فريقي “بروكلين دودجرز” و”فلادلفيا فيليز”، وكانت تكلفة البث تسعة دولارات. 

ظهر فقط من الإعلان المنتج (الساعة) وخريطة للولايات المتحدة مع صوت متحدث يقول: “تدار أمريكا وفقا لتوقيتات بولوفا”، وحصلت الشركة على موافقة مسبقة عام 1941 من لجنة الاتصالات الفيدرالية لبثه. 

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