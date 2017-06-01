أنت تتصفح:الرئيسية»مبتعثون»وفاة مبتعث سعودي بأمريكا أثناء لعبه كرة القدم مع زملائه.. وأسرته توضح سبب الوفاة
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