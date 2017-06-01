1 يونيو 2017 مـ / موافق 6 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وفاة مبتعث سعودي بأمريكا أثناء لعبه كرة القدم مع زملائه.. وأسرته توضح سبب الوفاة

بتاريخ مبتعثون

(أنحاء) – متابعات : ــ

توفي مُبتعث سعودي يدرس بإحدى جامعات مدينة سبوكان في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بعد سقوطه المفاجئ أثناء لعبه كرة القدم مع عددٍ من زملائه بالجامعة أول من أمس (الثلاثاء).

وأوضح أحد أقارب المُبتعث حسن أحمد الحسن وفقاً لـ “الرياض”، أن الفقيد كان مُبتعثاً منذ ثلاث سنوات لدراسة هندسة شبكات الحاسب الآلي بإحدى الجامعات الأمريكية، لافتاً إلى أن الوفاة نتجت عن انخفاض معدلات السكر في الدم أثناء لعبه كرة القدم مع زملائه، ليسقط فجأة مغشياً عليه قبل أن يكتشف زملاؤه وفاته.

وأشار إلى أن المُبتعث حسن لديه أربعة أشقاء بينهم ثلاث بنات، وكان يعاني من مرض السكري ولديه جهاز لتنظيم السكر، مبيناً أن أسرته تلقت الخبر وتواصلت مع الجهات المعنية وسفارة المملكة بأمريكا؛ لإنهاء إجراءات نقل الجثمان لتشييعه ودفنه بمسقط رأسه.

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