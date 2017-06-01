1 يونيو 2017 مـ / موافق 6 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»منع توزيع المطويات الإعلانية على المنازل.. وغرامة 500 ريال للمخالفين
﻿

منع توزيع المطويات الإعلانية على المنازل.. وغرامة 500 ريال للمخالفين

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، تعميماً بمنع توزيع المطويات التسويقية والملصقات الإعلانية والدعائية على المنازل، وألزم كل الأمانات والبلديات بإزالتها ومعاقبة المخالفين بتغريمهم مبلغ 500 ريال.

وأكد آل الشيخ أن هذا التوجيه يأتي في إطار نظام إدارة النفايات الصلبة، والسعي للرفع من مستوى الوعي البيئي، مشيراً إلى تزايد المطويات التي توزع على المنازل ما ينتج عنها انتشار النفايات، وكثرة الملصقات على واجهات المباني، ما يؤدي إلى تشويه المنظر العام للمدن والشوارع ويؤثر سلباً على مستوى النظافة.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق