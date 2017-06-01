1 يونيو 2017 مـ / موافق 6 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تحالف دعم الشرعية في اليمن : تعرض سفينة ناقلة للنفط لهجوم بقذائف “أر.بي.جي” من زورق قبالة السواحل اليمنية

بتاريخ أنحاء العالم

جدة – واس : ــ

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تعرض ناقلة نفط تحمل علم جزر مارشال، اليوم الأربعاء، لإطلاق نار بقذائف “أر.بي.جي”، وذلك بينما كانت تسير وفق خط رحلتها في باب المندب.

وجاء في بيان التحالف : إنه وفي صباح يوم الأربعاء، تعرضت ناقلة نفط تحمل علم “جزر مارشال” لهجوم من قبل زورق بحري، وذلك باستخدام 3 قذائف “أر.بي.جي”، وذلك قبالة السواحل اليمنية بالقرب من باب المندب، بين جزيرتي ميون اليمنية، والسبع الجيبوتية.

وقال بيان التحالف : إنه لم يصب أحد من العاملين في السفينة بأذى، وأنها حاليا في طريقها بعرض البحر الأحمر.

وأضاف البيان : أنه تجري عملية متابعة دقيقة للحادثة لمعرفة الجهة المتورطة فيها.

وجددت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، تحذيرها بأن استمرار ممارسات الميلشيات الحوثية لأنشطة تهريب الأسلحة والذخائر للأراضي اليمنيّة تؤثر على أمن الملاحة في هذا الجزء الحيوي من العالم.

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