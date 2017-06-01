1 يونيو 2017 مـ / موافق 6 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تفاصيل جديدة حول قاتل المواطن والمقيم في مدرسة بالرياض.. يحمل الجنسية الأمريكية ومتزوج من سعودية

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

كشفت مصادر بعض التفاصيل عن المعلم الذي قتل مواطناً ومقيماً عربياً وأصاب آخر آسيوياً داخل مدرسة شهيرة شمال الرياض، موضحة أنه عراقي الجنسية ومتزوج من مواطنة سعودية.

وقالت المصادر إن القاتل حاصل على دكتوراه في الشريعة ويبلغ من العمر 40 عاماً ويحمل الجنسية الأمريكية، لافتة إلى أنه كان يعمل معلماً لمادة الدين والشريعة بالمدرسة، وتم فصله منها قبل 4 سنوات، وفقاً لـ”الحياة”.

وكانت إدارة مدارس المملكة، قد أصدرت بياناً قالت فيه إن معلماً من جنسية عربية مفصولاً من المدرسة قبل 4 سنوات هو من أطلق النار على الضحيتين، مشيرة إلى أن سبب فصله هو عدم اتزان شخصيته.

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تعليق واحد

  1. رائد بتاريخ

    دام معاه الجنسيه الامريكيه بيطلع اول شي ان الحزم مايعرف شي اسمه امريكي او غير امريكي قصاص يعني قصاص ثم يطلع بيان يقول وبعد الكشف الطبي على قاتل الضحيتين اتضح انه معتل نفسي

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