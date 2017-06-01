أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»تفاصيل جديدة حول قاتل المواطن والمقيم في مدرسة بالرياض.. يحمل الجنسية الأمريكية ومتزوج من سعودية
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دام معاه الجنسيه الامريكيه بيطلع اول شي ان الحزم مايعرف شي اسمه امريكي او غير امريكي قصاص يعني قصاص ثم يطلع بيان يقول وبعد الكشف الطبي على قاتل الضحيتين اتضح انه معتل نفسي