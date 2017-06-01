أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»عضو شورى سابق يطالب بتوطين وظيفة “مضيفة الطيران”.. ويصف برامج الإفتاء على الهواء بـ”المسخرة”
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كل من اراد الشهره ويكون له جمهور عليه ان يعتدي على احد أمرين اما على الدين والتوحيد والمقدسات او ان يتعدى على اهل هذا البلد ويسوي هشتاق لنفسه في هذي المسبه وهذا الشخص وجد الدين مطيه للشهره ما اقول الا هداه الله وبس