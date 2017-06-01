1 يونيو 2017 مـ / موافق 6 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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عضو شورى سابق يطالب بتوطين وظيفة “مضيفة الطيران”.. ويصف برامج الإفتاء على الهواء بـ”المسخرة”

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

طالب القاضي وعضو مجلس الشورى سابقا الدكتور ناصر بن زيد بن داوود بتوطين وظيفة “مضيفة الطيران” عن طريق تعيين الزوجين فيها، كما وصف برامج الإفتاء التلفزيونية على الهواء مباشرة بـ”المسخرة”.

وقال بن داوود إنه اقترح توطين وظيفة “مضيفة الطيران” لدى الخطوط السعودية بحيث يرافق كل مضيفة زوجها، لافتاً إلى أن المضيفات في الخطوط السعودية لا يزدن على الألف، ومن المقدور عليه توفير ألف زوج للعمل في خدمات الضيافة السعودية في الطيران الداخلي ثم الدولي بالتدريج مع مراعاة الضوابط التي تحددها المؤسسة الشرعية الرسمية في البلاد.

وأشار إلى أن هناك 3 أسباب لطلبه، أولها عدم جعل هذا القطاع حكراً على الوافدين، وتأمين فرصة عمل مناسبة، وأن يرى ضيوف الخطوط السعودية الزوجين في مجال الضيافة الجوية، باللباس السعودي المحتشم والخدمة المحترمة.

من جهة أخرى، وصف ابن داوود برامج الإفتاء في كل شيء على الهواء بـ”المسخرة”، وقال إن هذا لا يخص الفتاوى الشرعية فقط، بل برامج تفسير الرؤى، وبرامج الوعظ والإرشاد الشعبي لبعض المتحمسين والتائبين الذين يلجأون إلى الاستظراف والتنكيت في مشاركاتهم، وطالب بأن تكون هذه البرامج مسجلة ومدروسة ومحضرا لها تحضيراً لائقاً ومختصرة بحسب حال السائل.

وحول إهمال بعض الآثار النبوية في المدينة المنورة، دعا بن داوود إلى العناية بها ليس من باب إحياء الدروشة، بل خلق مجال للدعوة بشرح الأحداث، ونشر الثقافة الدينية، الحكومة إلى أن تنظيم خط سير يمر بأكثر من مائة معلم أثري بالحافلات والقطارات سيفتح مجالاً اقتصادياً كبيراً لأبناء المدينة المنورة، حسب صحيفة “عكاظ”.

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تعليق واحد

  1. محمد السليمان بتاريخ

    كل من اراد الشهره ويكون له جمهور عليه ان يعتدي على احد أمرين اما على الدين والتوحيد والمقدسات او ان يتعدى على اهل هذا البلد ويسوي هشتاق لنفسه في هذي المسبه وهذا الشخص وجد الدين مطيه للشهره ما اقول الا هداه الله وبس

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