1 يونيو 2017 مـ / موافق 6 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الخدمة المدنية”: إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين والمرشحات على الوظائف الصحية مساء اليوم

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية حمد المنيف أن الوزارة ستعلن مساء اليوم (الخميس) القائمة النهائية لأسماء المرشحين والمرشحات على الوظائف الصحية.

وأضاف المنيف أن الوزارة ستبدأ يوم الأحد القادم في دعوة المرشحين والمرشحات لاستكمال إجراءات ترشيحهم، تمهيداً لتعيينهم في الوظائف.

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