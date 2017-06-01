صورة | لقطة طريفة للعميد الفغم تلقى رواجاً كبيراً على مواقع التواصل‎

(أنحاء) – متابعات :-
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة طريفة للعميد عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأظهرت الصورة التي اتسمت بالعفوية، العميد الفغم بعيداً عن إطار الرسمية رفقة أحد الأشخاص ويشير بحركة طريفة بيده، تسببت في تداول الصورة بين نشطاء مواقع التواصل على نطاق واسع.
والفغم هو الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وعمل أيضا مع الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، وحظيت صورته مع الملك سلمان في القمة العربية الإسلامية الأمريكية الأخيرة بالرياض، على إعجاب كافة الإعلاميين والناشطين سواء من الوفد المرافق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو على مواقع التواصل الاجتماعي.