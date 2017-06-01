1 يونيو 2017 مـ / موافق 6 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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في عرضٍ ثانٍ .. “الكتاب العجيب” بمهرجان أكل أول

بتاريخ ثقافة وفنون

(أنحاء) – فاطمة عيسى – جدة : ــ

برعاية هيئة الترفيه وضمن مهرجان “أكل أول بنكهة عصرية” للأكلات الشعبية الشهيرة في السعودية والدول العربية والإسلامية، سيتم عرض المسرحية الإستعراضية الهادفة للأطفال(الكتاب العجيب).

وذلك اليوم الأربعاء ، الخامس من شهر رمضان للعام الحالي في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

وذلك ضمن أنشطة متنوعة مقامة في المهرجان والذي يستقبل زواره من الساعة 6:30مساءً ويمتد حتى الساعة 2:30صباحاً.

وقد أفاد مدير جمعية الثقافة و الفنون بجدة الدكتور عمر الجاسر: أن الجمعية داعمة للمواهب وتسخر جميع إمكانياتها المتاحة لدعم مهارات الأطفال وتنمية الحس المعرفي ، الفني والثقافي لديهم من خلال مسرحية “الكتاب العجيب”

والتي تتحدث عن الطفلة هند التي أنهت عامها الدراسي بنجاح وتفوق ، فتصطحبها والدتها لشراء هدية متوقعة فتُفاجأ بأن والدتها قد أحضرتها الى مكتبة لشراء كتاب.

ثم تتوالى الأحداث حتى تغط الطفلة في نوم عميق داخل المكتبة ، لتقابل في أحلامها مشاهير علقوا في أذهان الأطفال ، والكبار الذين نشأوا وكبروا على قصص تلك الشخصيات الملهمة: كعباس بن فرناس وأليس في بلاد العجائب ، مع مجموعة من حيوانات الغابة الطموحة والتي تسعى لبناء “مدينة الكتب” لتثقيف زائري الغابة. 

يذكر أن المسرحية من بطولة الأعضاء بلجنة مسرح الطفل بجمعية الثقافة والفنون بجدة وهم: جوري الصبان ‘ شهد الصبان’ رهف هوساوي ‘ غسق زيات ‘ غيداء الحربي ‘ فرح الشمراني’ حلا دمياطي’ ريان هوساوي ‘ عبدالله زيات’ حنين صبان ‘ سمار ‘ تالا ‘ نور الصبان ‘ غزل بكري ودينة بكري .

 المسرحية من تأليف: سميرة مداح وكمساعد للتدريب: فتو السليماني واخراج: فيصل الزيات وسميرة مداح ، التي أكدت أنها تسعى لترسيخ أهمية القراءة في المجتمع عامة و في تغذية وإثراء عقلية الطفل خاصة بالقيم المعرفية والمعلومات الهادفة.

وقد أفاد مشرف اللجان بجمعية الثقافة والفنون بجدة ومشرف لجنة مسرح الطفل الأستاذ: فيصل الزيات بأن هذه المسرحية وجميع أنشطة مسرح الطفل برمتها تهدف لأن تكون عنصر داعم وقوي للحراك الثقافي بالمجتمع، والذي يؤثر بدوره في تنمية الفكر البناء والحس الإبداعي لدى الأطفال.

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