1 يونيو 2017 مـ / موافق 6 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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منح 22 مقيمًا ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لتبرعهم بالدم عشر مرات

بتاريخ أنحاء الوطن

جدة – واس : ــ

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح 22 مقيماً ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لتبرعهم بالدم عشر مرات.

والمتبرعون هم: محمد عبدالله محمد بن معلم، ومبارك سالم باحميد، وطاهر محمد أمين الله، وطاهر حميد، وفيصل مشتاق أحمد عبدالباري، وعماد الدين شعبان حمود أحمد، وإسماعيل عبدالرزاق كفاية الله، وسعيد سيف أحمد محمد، وعبدالله عدنان خليل عبود، ومحمد رضوان أكرم، وعبدالرشيد محمد حمزه شيتو، ومرتضى متوكل علي حسين، واللختم خضر أحمد سويلم، ومحمد معروف يوسف الدالي، وخالد ساكت فرحان التوبي، وفهد عيظه مرشد الهمداني، وفؤاد محمود شعبان، ومحمود ملحم عرابي، وعبدالله أبوالهاشم نور الهدى زين العابدين، وأحمد سعدي السعدي، وعزمي سليم عبدالعزيز داود، ومحمد قاسم فهده.

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