1 يونيو 2017 مـ / موافق 7 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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معاناة المترجمين في هيئة الأمر بالمعروف بالمدينة المنورة

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز :-

اشتكى عدد من المترجمين في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمدينة المنورة من تأخير رواتبهم عدة أشهر، لافتين إلى أنهم حفاظا على سمعة هذا الجهاز لم يعملو على تصعيد الموضوع والشكوى، وصبروا على أمل أن تعود الأمور على ما كانت.

 وأضافوا: “المرة الأخيرة لم نستلم رواتبنا في هذه المرة منذ ستة أشهر! وهذا شهر سابع تجاوزنا بذلك نصف العام”.

وأشاروا إلى أنهم رغم كل هذا تفاجأوا جميعا بالفصل المفاجئ من العمل الرسمي وتحويلهم إلى عقد موسمي جديد نهايتها إلى نهاية محرم، وأخذت منهم التوقيعات وأرسلت الملفات إلى الرياض لتأتي الموافقة عليها.

كما أوضحوا أنه بموجب العقد الجديد حذفت منهم الراحات الأسبوعية والإجازات نهائيا، كما يجهلون مصير رصيدهم في الإجازات السنوية السابقة، لافتين إلى أن بعضهم له من الرصيد ما يقارب ثلاثة أشهر أو أكثر.

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