1 يونيو 2017 مـ / موافق 7 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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اشتباه يقود دوريات أمن الخرمة للإطاحة بعصابة لسرقة الأغنام

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أطاحت الدوريات الأمنية بشرطة محافظة الخرمة، صباح اليوم، بسارقي أغنام يستقلون سيارة من نوع كامري سوداء اللون.

حيث اشتبهت الدوريات الأمنية أثناء قيامهم بمهام عملهم، بعدد من الأشخاص يستقلون مركبة من نوع كامري، وتم استيقافهم للتأكد من وضعهم، وأثناء التفتيش عثر على آثار السرقة بداخل المركبة، حسب “سبق”.

وكانت شرطة الخرمة استقبلت في وقت سابق، بلاغا من أحد المواطنين يفيد بتعرضه لسرقة أغنامه، مفيداً بأنه لم يلاحظ سوى مركبة سوداء اللون، دون تحديد نوعها أو رقمها، وبعرض المركبة على المدعي أفاد بأنها هي التي قامت بسرقته.

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