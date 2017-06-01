الخرج.. العثور على جثة أربعينية منحورة وملقاة في موقع مشبوه

قد ترغب أيضًا بقراءة
-
“مدارس المملكة” تكشف ملابسات حادث إطلاق النار...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أوضح رئيس مجلس إدارة مدارس المملكة طارق الميمان أن الشخص المتورط في إطلاق النار
-
حادثة قتل بإحدى المدارس الخاصة بالرياض.. راح ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- باشرت الجهات الأمنية في الرياض اليوم الأربعاء حادثة قتل بإحدى المدارس الخاصة شمال العاصمة
-
المدينة المنورة.. وافد يقتل كفيله السابق ويلق...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط وافد آسيوي أقدم على قتل معلم متقاعد وألقى بجثته
-
نمر يقتل حارسة في حديقة حيوان بريطانية...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- لقيت حارسة في حديقة حيوان بريطانية مقتلها بهجوم لنمر أثناء وجودها في القفص المخصص