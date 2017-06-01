1 يونيو 2017 مـ / موافق 7 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الخرج.. العثور على جثة أربعينية منحورة وملقاة في موقع مشبوه

بتاريخ حوادث

(أنحاء) – متابعات :-

عثرت الأجهزة الأمنية في محافظة الخرج جنوب مدينة الرياض على جثة امرأة (47 عاماً) من جنسية آسيوية مقتولة نحراً وملقاة على وجهها في أحد المواقع المشبوهة بالمحافظة.

وأفادت مصادر بأن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً عن الجريمة من أحد المواطنين، وباشرت على الفور تحقيقاتها ومسحت محيط موقع الجريمة لجمع الأدلة، كما نقلت الجثة للمستشفى لفحصها من قبل الطبيب الشرعي.

وأشارت المعلومات الأولية عن القتيلة إلى أنها كانت هاربة من كفيلها منذ عدة سنوات، وسجل بحقها بلاغ هروب بعد أن عملت لدى إحدى الأسر في منطقة تقع خارج محافظة الخرج، حسب “سبق”.

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