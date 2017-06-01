1 يونيو 2017 مـ / موافق 7 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الصحة”: لم تسجَل أي أمراض وبائية بين المعتمرين حتى الآن

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أكدت وزارة الصحة أنه لم تسجَل حتى الآن أي أمراض وبائية بين المعتمرين وأن الوضع الصحي مطمئن، مشيرة إلى أنها تواصل تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والإسعافية للمعتمرين من خلال المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالعاصمة المقدسة.

وأوضحت الوزارة أن الخطة الوقائية التي أعدتها لموسم عمرة شهر رمضان 1438هـ تتضمن الإجراءات الوقائية وإجراءات التقصي الوبائي والاستجابة للأمراض المعدية ذات البعد الوبائي، ويشمل ذلك حملات التطعيم للمواطنين والمقيمين ضد الحمى الشوكية في العاصمة المقدسة والإنفلونزا الموسمية للفئات المستهدفة وكذلك القيام بأنشطة الإصحاح البيئي ومراقبة مياه الشرب.

وأضافت أن كل مستشفيات العاصمة المقدسة تعمل بجميع طاقتها خلال شهر رمضان، وهي مستشفى الملك عبدالعزيز، ومستشفى حراء العام، ومستشفى النور التخصصي، ومستشفى الولادة والأطفال، إذ بلغ مجموع المراجعين من المعتمرين (3579) حالة، منها (2769) حالة راجعت الطوارئ خلال الأيام الأولى من رمضان لهذا العام، معظمها من الإجهاد الحراري والأمراض المزمنة.

فيما بلغ عدد الحالات التي راجعت العيادات الخارجية (229) حالة، أما حالات التنويم فقد بلغ عددها (93) حالة تماثلت معظمها للشفاء وغادرت المستشفيات، كما أن عدد المراجعين لمراكز الرعاية الصحية الأولية في الحرم المكي الشريف بلغ (488) حالة خلال الفترة من الأول وحتى الخامس من شهر رمضان المبارك الجاري.

وأبانت الصحة أنه تم تشغيل مركزين صحيين في المسجد الحرام، حيث يقع المركز الأول عند باب 85 في الدور الأول في توسعة الملك فهد من الجهة الغربية من المسجد الحرام، والمركز الثاني بجوار باب السلام في قبو المسعى في الجهة الشرقية من المسجد الحرام، ويعملان على مدار الساعة لتقديم الرعاية الصحية الإسعافية للحالات الطارئة التي تحدث لبعض قاصدي بيت الله الحرام.

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