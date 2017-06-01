1 يونيو 2017 مـ / موافق 7 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مقطع صوتي | الشيخ علي الحذيفي يصوب لابنه بعدما أخطأ في صلاة التراويح بالمسجد النبوي

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

رصد مقطع صوتي من تسجيلات صلاة التراويح بالمسجد النبوي الشريف تصويب إمام وخطيب الحرم النبوي الشيخ علي الحذيفي لقراءة ابنه الشيخ أحمد أثناء إمامته للمصلين.

وأظهر التسجيل أن الشيخ أحمد الحذيفي قد أخطأ في تلاوة آية كريمة، فبادر والده الشيخ علي الحذيفي إلى تصويب خطئه، ليعيد الشيخ أحمد الآية ويصحح تلاوتها.

يشار إلى أن الشيخ الدكتور أحمد الحذيفي كُلف هذا العام بالمشاركة في إمامة المصلين في المسجد النبوي الشريف في صلاتي التراويح والقيام خلال شهر رمضان المبارك.

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