شاهد أكبر طائرة في العالم.. تملك جناحين أطول من ملعب كرة قدم

(أنحاء) – وكالات :-
كشف الملياردير والمؤسس المشارك لـ”مايكروسوفت” “بول ألين” عن أكبر طائرة في العالم والتي تمتلك جناحين أطول من ملعب كرة قدم كامل.
وخرجت طائرة “ستراتولونش” من مرأبها للعيان لأول مرة في مطار “موجاف” في كاليفورنيا الأربعاء لإجراء اختبارات الوقود.
وتم تصميم الطائرة العملاقة لإطلاق الصواريخ إلى المدار الفضائي من ارتفاع حوالي 30 ألف قدم (9144 مترًا)، وتتمتع الطائرة بجناحين يبلغ طولهما معًا 385 قدمًا (117 مترًا) بينما يبلغ طول الجسم الرئيسي 238 قدمًا وارتفاع الذيل 50 قدمًا.
ووفقًا لشركة “ستراتولونش سيستمز” التي أسسها “ألين” فإن الطائرة تستخدم ستة محركات من طراز “بوينج 747” من إنتاج “برات آند ويتني”، ولديها قدرة على استيعاب حمولة يبلغ وزنها حتى 550 ألف رطل (250 ألف كيلوجرام).
وأعلنت الشركة في وقت سابق أنها ستطلق في البداية صاروخًا مداريًا من طراز “إيه تي كيه بيغاسوس إكس إل” لكنها ترى أن الطائرة سيكون بمقدورها إطلاق ثلاثة أقمار صناعية خلال الرحلة الواحدة.