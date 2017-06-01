1 يونيو 2017 مـ / موافق 7 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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إطلاق سراح الدفعة الـ 4 من نزلاء سجون الطائف ممن شملهم العفو الملكي

بتاريخ أنحاء الوطن

الطائف – واس :-

أطلقت سجون الطائف اليوم, بالتعاون مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمحافظة, سراح 11 نزيلاً شملهم العفو الملكي .

وقدّمت إدارة السجون للمفرج عنهم مجموعة من الكتيبات لتعينهم على تخطي العقبات التي قد تواجههم وتنير لهم طريق الصواب، وذلك من باب الرعاية اللاحقة واستكمالاً للبرامج الإصلاحية التي استفادوا منها داخل السجون .
وبيّن مساعد مدير سجون بالطائف العميد سلطان بن يحي الثبيتي، أن العفو الملكي له أطيب الأثر في نفوس النزلاء، ودلالة على الاهتمام البالغ بالنزلاء ، وإعطائهم الفرصة مرة أخرى ليكونوا بين ذويهم مطلع هذا الشهر الفضيل .

وأبان أن لجان العفو مستمرة في استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من يشمله العفو من السجناء خلال الأيام القادمة، وسيتم دراسة ملفات قضايا الحق العام كافة، وتطبيق الشروط التي نص عليها الأمر الملكي واللائحة المنظمة لذلك .

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