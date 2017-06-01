فيديو | قصة كفاح سيدة سعودية.. رغم الإعاقة أصبحت تصدر إنتاجها إلى كافة أنحاء المملكة

(أنحاء) – متابعات :-
روت مواطنة سعودية تدعى شعيع الشمري، وهي مستفيدة من الضمان الاجتماعي بحائل، قصة كفاحها لكسب لقمة العيش، رغم معاناتها من إعاقة في إحدى قدميها منذ صغرها.
وقالت شعيع إن صعوبات الحياة المادية ومتطلبات أولادها المتزايدة جعلتها تفكر عن مصدر رزق يعينها واسرتها على العيش، مشيرة إلى أنها تعلمت فنون طبخ المعجنات والكحك.
وأوضحت في لقاء لها على “الإخبارية”، أنها بدأت مشروعها الصغير بعمل 500 حبة من الكحك والمعجنات وتم عرضها في الأفران لبيعها وتقاسم الربح مع البائع.
وأضافت شعيع أنها كافحت في عملها حتى وصل إنتاجها إلى 40 ألف حبة وبدأت تتلقى طلبات لتوزيعها خارج حائل وفي أنحاء المملكة، مشيرة أنها وظفت العديد من الفتيات لديها.
فيديو | قدوة.. مع "شعيع الشمري". #الإخبارية pic.twitter.com/PbvlmvTsC1
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 30, 2017