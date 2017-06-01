صور | رجل الشرطة الآلي في دبي يشارك في إطلاق مدفع الإفطار

(أنحاء) – متابعات :-
شارك رجل الشرطة الآلي التابع لشرطة دبي، الأربعاء، في مظاهر إطلاق مدفع الإفطار في “الداون تاون” مقابل أعلى برج في العالم برج خليفة.
وظهر الشرطي الآلي “روبوت ذكي” وهو يؤدي التحية العسكرية أثناء إطلاق مدفع الإفطار، فيما حرص الحاضرون على التقاط صور تذكارية معه.
من جهته، أوضح مدير الإدارة العامة للخدمات الذكية في شرطة دبي العميد خالد ناصر عبدالرزاق الرزوقي، أنه تم اختيار رجل الشرطة الآلي للمشاركة في إطلاق مدفع الإفطار، مشيرا إلى أن إمارة دبي تخطط لزيادة أعداد الرجال الآليين الذين سينتشرون مستقبلاً بشكل تدريجي.
يشار إلى أن “الشرطي الآلي” مصمم للتحرك بمرونة في المناطق السياحية والمراكز التجارية، لتقديم كل المعلومات التي يحتاجها السياح، أو أي من أفراد الجمهور، وسيكون بإمكانه مستقبلا اتخاذ القرار من تلقاء نفسه من خلال تقنية محددة وحسابات رقمية وأنظمة ذكاء متطورة للغاية، مثله مثل أي شرطي عادي.