2 يونيو 2017 مـ / موافق 7 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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​وزير الإعلام اليمني يشيد بدعم المملكة لوسائل الإعلام اليمنية الرسمية والأهلية ‏​

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – وكالات :-

أشاد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بدعم المملكة العربية السعودية بقيادة ‏خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – لوسائل الإعلام اليمنية ‏الرسمية و الأهلية التي كان لها دورًا كبيرًا و لا يزال في إيصال وإبراز رسالة الحكومة الشرعية اليمنية للمجتمع الدولي.‏

وأشار الوزير الإرياني خلال لقاء له اليوم في مدينة الرياض سفير الصين لدى اليمن، تيان ‏تشي، إلى أن القيادة والشرعية والشعب اليمني لن ينسى دور التحالف العربي بقيادة المملكة ‏لوقوفها ومساندتها للشعب اليمني و الحكومة الشرعية.‏

وأكد السفير الصيني من جهته موقف حكومة بلاده الداعم لعملية السلام كضرورة أساسية ‏لاستقرار اليمن واستعدادها تعزيز العلاقات الإعلامية و المعرفة المتبادلة بين اليمن والصين.‏

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- إمكانية التوقيع ‏على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين على أن يتم التوقيع عليها قريبًا ‏وإمكانية حصول اليمن على منح دراسية ودورات تدريبية في المجال الإعلامي. ‏

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