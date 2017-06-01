2 يونيو 2017 مـ / موافق 7 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وزير الخارجية الإيراني يعلق على اختراق طائرة سعودية لأجواء بلاده

بتاريخ أنحاء العالم ،أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إن ما ذكرته مصادر إخبارية إيرانية من اختراق طائرة سعودية للأجواء الإيرانية خلال الأيام الماضية يعد أمراً عادياً.

وأضاف أن ما حدث يصنَف ضمن حوادث الطيران الدولية التي تقع في الأجواء بشكل دائم في كل دول العالم، حيث تدخل الطائرات أجواء دول أخرى دون قصد.

وكانت الطائرة السعودية قد عبرت فوق الأجواء الإيرانية متوجهة إلى دولة قيرغيزستان، وأثار الحادث، بحسب مصادر إخبارية إيرانية، جدلا في الداخل الإيراني.

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